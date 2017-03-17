Все для дітей: умови в обласній дитячій лікарні жахають. ФОТО

17/03/2017 0
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Пацієнти скаржаться, що у дитячій лікарні Тернополя твориться страшний безлад, адже окрім переповнених палат у приміщеннях спостерігається ще й повна антисанітарія.

Про це зазначають у групі “Від Тарнополя до Тернополя”, інформує 0352.ua.

“Вчора поступили в дитячу міську лікарю. В трьохмісній палаті шестеро дітей і троє дорослих. Ось в таких умовах ми перебуваємо!!!!! “Все для дітей!!!!!””, – йдеться у повідомленні.

Як виглядає сьогодні дитяча лікарня у Тернополі Ви можете переглянути на світлинах.

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