Врятуйте Віку: у трирічної дівчинки з Тернополя виявили страшну хворобу

– Віка абсолютно почувалась здоровою дитиною, надзвичайно рухливою, цікавою і допитливою, ніщо не вказувало на хворобу. Весною у неї діагностували незначне зниження гемоглобіну, яке за літній період піднялось до норми. 20 жовтня вона захворіла на отит, після закінчення лікування ми здали аналіз крові (31 жовтня), який виявив лейкоз, 2 листопада діагноз підтвердили в Києві в “Охмадиті”, – розповідає батько дитини Володимир Гаврилюк.

Зараз для Віки розпочали курс хіміотерапії у Тернополі, але родина розглядає розглядаємо можливість лікування закордоном, тому що тут стикнулись з рядом проблем, які ускладнюють лікування дитини. В медзакладі немає ані потрібних ліків, ані розхідних матеріалів, банально, не працює сепаратор крові, через що Гаврилюки змушені їздити на переливання крові у сусідній Хмельницький.

Скільки коштів потрібно буде ще на лікування та реабілітацію дівчинки наразі невідомо. Зрозуміло одне – це величезні кошти, яких у родини просто немає, адже щодня вони змушені витрачати чималі суми. Негативні наслідки хіміотерапії помітні вже зараз – у Віки сильно збільшилась печінка і їй збільшили дози гепатопротекторів, щоб продовжити курс хіміотерапії.

Кошти можна перерахувати за наступними реквізитами:

На картку Приватбанку – 4149 4978 4330 8588 Гаврилюк Володимир Зіновійович (батько)

для юридичних та фізичних осіб відкрито рахунок в Ощадбанку:

картка 4790 7010 0786 768; № рахунку: 26255000063114; МФО 338545: ЄДРПОУ 09338500 Гаврилюк В.З. на лікування Гаврилюк Вікторії.

Рахунок для SWIFT платежів у доларах: Beneficiary: Havryluk Volodymyr; IBAN: UA203052990004149499103147979; Account: 4149499103147979; Bank of beneficiary: PRIVATBANK

Swift code: PBANUA2X; Intermediary bank: JP MORGAN CHASE BANK; Swift code: CHASUS33; Correspondent account: 0011000080;

Рахунок для SWIFT платежів у евро: Beneficiary: Havryluk Volodymyr; IBAN: UA733052990004149499103147995; Account: 4149499103147995; Bank of beneficiary: PRIVATBANK

Swift code: PBANUA2X; Intermediary bank: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany; Swift code: COBADEFF; Correspondent account: 400886700401

Також можна здійснити переказ Western Union i MoneyGram – Havryliuk Volodymyr, Ukraine, Ternopil`

Джерело: Тернополяни