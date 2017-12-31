Вражаюча сума: Сергій Притула розповів, скільки коштів зібрав для армії у 2017 році

31/12/2017 Розмір тексту:

Відомий шоумен та волонтер Сергій Притула назвав вражаючу суму, яку йому вдалося зібрати на допомогу українській армії в АТО. У 2017-му на підтримку бійців витратили близько 7,9 млн грн.

Про це він написав у Facebook.

“Загалом за 2017-й рік було акумульовано 4 930 715 грн – на гривневий рахунок у ПриватБанку, на євро та доларовий рахунки було переказано відповідно €3700 і $11 800 (+/- 400 тис., курс плавав впродовж року). +/- 1,6 млн грн. було передано донорами “з рук в руки” українськими гривнями, євро, американськими доларами, канадськими доларами, австралійськими доларами, британськими фунтами і чеськими кронами. +/- 1,4 млн грн було передано до загальної скарбнички учасниками гумор-шоу “Вар’яти” (на два напрямки: безпосередньо на АТО і на утримання підопічного реабілітаційного центру у Тернополі). Зважаючи, що на рахунках залишилось гривнями і валютою близько 300 000 грн (на випадок форс-мажору), то, приблизно, ми витратили на підтримку наших бійців десь в межах 7,8-7,9 млн грн. у році, що збігає”, – зазначив волонтер.

“На фото – останнє придбання у календарному році на АТО: глушники + сошки + магазини на 20 і на 10 набоїв снайперам з 5 батальйонно-тактичної групи 81-ї бригади – 26000грн. Це ті хлопці, яких ми оснастили двома снайперськими комплексами Zbroyar Z10 і прицілами Vixen попередньо”, – показав Притула.

Сергій Притула відзвітував, що тільки в грудні 2017-го на потреби наших бійців напряму пішло майже 800 тис грн, а ще 100 тис. – на їхню реабілітацію.

“Ми з Вами зробили велику роботу цього року! І я щасливий від цього. Я щасливий, що попри усі нарікання і стогони з різних боків, нам, цьогоріч, вдалось зібрати кратно більше коштів, ніж минулого! Для мене особисто, як волонтера, цей рік – рекордний по акумуляції та збору коштів”, – зізнався волонтер.

“Друзі. Це наша спільна праця і заслуга: Іванки Криси-Боднар з Торонто, яка щомісяця зі своєї зарплати перекидала 120 доларів, і гурту ТНМК, які сьогодні передали черговий 15 000-й транш, хлопцеві з Норвегії, який може “побалувати” переказом у $1500 і продавцем в магазині, який впізнав, підійшов, сказав, що сам з Донецька і дав 100 грн, парафіян з чернігівщини, кошти яких акумулює один добрий священник, і того мужика, який, порівнявшись із моєю машиною у заторі, просто через вікно передав 500 грн, столичного чиновника, який у критичний момент підвіз $5000, і тернопільських, київських, білоцерківських айтішників, які поставили допомогу на конвеєр, моїх соколиків-вар’ятів і українського емігранта у Празі, дітей, які не купили собі гаджета і пенсіонерів, які хочуть, щоб у внуків було мирне небо над головою”, – зворушливо згадав він.

“Ми продовжимо допомагати нашим хлопцям у 2018! Ми зробимо все, щоб кожна наша копійка приблизила нашу перемогу! Дякую Вам! Дякую кожному, хто доклався до зміцнення нашої армії! Кожному, хто допоміг Сину чи Доньці в цю новорічну ніч подзвонити Батькам і сказати, що живі! Дякую за довіру особисто до мене. І… Працюємо, панове!” – завершив він.

Джерело: expres.ua