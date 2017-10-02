Впіймали гопника, який ще у травні пограбував тернополянина у парку Топільче

02/10/2017 Розмір тексту:

На початку травня до правоохоронців звернувся 34-річний житель Тернополя і повідомив, що його пограбували. За словами потерпілого, близько півночі в парку «Топільче» невідомий чоловік вирвав у нього з рук мобільний телефон. Збитки оцінено у сім тисяч гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів, особу грабіжника було встановлено. Ним виявився 32-річний житель Чорткова. Викрадений мобільник зловмисник одразу продав, але правоохоронцям вдалося розшукати його та вилучити, повідомляють у поліції.

Щодо підозрюваного відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України – відкрите викрадення чужого майна (грабіж).