Впіймали гопника, який ще у травні пограбував тернополянина у парку Топільче
02/10/2017 0
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На початку травня до правоохоронців звернувся 34-річний житель Тернополя і повідомив, що його пограбували. За словами потерпілого, близько півночі в парку «Топільче» невідомий чоловік вирвав у нього з рук мобільний телефон. Збитки оцінено у сім тисяч гривень.
В ході оперативно-розшукових заходів, особу грабіжника було встановлено. Ним виявився 32-річний житель Чорткова. Викрадений мобільник зловмисник одразу продав, але правоохоронцям вдалося розшукати його та вилучити, повідомляють у поліції.
Щодо підозрюваного відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України – відкрите викрадення чужого майна (грабіж).
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