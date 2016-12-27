Вперше в історії Тернополем бігатимуть Санта Клауси

27/12/2016 0
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31 грудня відбудеться забіг Санта Клаусів. Захід буде проведений на набережній Тернопільського ставу. Збір учасників розпочнеться о 9:30 розминкою. Старт – о 10:00.

“Любі Санти, Олені, Снігуроньки, Зайчики та Вовченятка, ми чекаємо на вас 31 грудня на перший в історії Runday Санта Клаусів”, – зазначають організатори. – “Як і всі інші забіги runday, він абсолютно безкоштовний для участі, але вам треба зареєструватись і взяти з собою ваш QR-код (присвоюється під час реєстрації), щоб отримати свій результат. Веселощі починатимуться о 9:30 розминкою, стартом о 10:00 та динамічно трансформуються у післязабіговий  солодкий стіл. Запрошуємо рідних, друзів та знайомих, дістаємо з верхніх полиць термоси та згадуємо рецепти улюблених пирогів”.

Джерело: 0352.ua

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