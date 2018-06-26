Вперше в історії: Тернопіль готується до чемпіонату світу з водно-моторного спорту

26/06/2018 Розмір тексту:

Вкінці літа у Тернополі пройде чемпіонат світу з водно-моторного спорту. В місті прийматимуть учасників з різних країн світу. Спортсмени змагатимуться на набережній тернопільського ставу у трьох етапах.

Уже розпочалася реєстрація для участі у чемпіонаті. Про своє бажання долучитися до змагань у Тернополі заявили спортсмени з Польщі, Італії, Німеччини, Австрії.

«Вперше в історії Національної Федерації з водно-моторного спорту в одному місті Чемпіонат буде проведено одразу в трьох етапах у класах F125, F250 та F500. Тернопіль інтенсивно готується до змагань. Наразі триває реєстрація для участі в чемпіонаті. Уже безпосередньо під час його проведення тернополяни матимуть змогу поспілкуватися з учасниками чемпіонату та зможуть поближче побачити техніку, яка призначена для змагань з водно-моторного спорту», – відзначив президент Національної федерації з водно-моторного спорту Віктор Шемчук.

Як запевнили організатори змагань, спортивна інфраструктура, необхідна для проведення чемпіонату, відповідає міжнародним стандартам.

Софія Романська