Вперше в історії: Тернопільщина отримала майже чотири мільйони гривень для створення будинків сімейного типу

07/09/2017 Розмір тексту:

Тернопільщина отримала майже чотири мільйони гривень з державного бюджету для створення будинків сімейного типу. Наразі в інтернатах краю виховують 80 дітей. У перспективі ці діти мали б перейти до будинків сімейного типу або прийомних сімей.

Наразі в області працює 9 будинків сімейного типу. Жителям краю, які мають покликання до великої родини, пропонують створювати будинки сімейного типу і приймати туди сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Наразі в інтернатних закладах виховуються в основному діти, які мають вади у розвитку або діти, які мають братів і сестер. Оскільки відповідно до вимог законодавства, всиновлення дітей можливе разом з їхніми братами і сестрами. Роз’єднання можливе лише в результаті рішення суду. Оскільки діти, якщо мають родинні зв’язки, вони повинні проживати в одній сім’ї. Нині йде мова про те, щоб виховувати дитину у дитячому будинку сімейного типу. У таких будинках може виховуватися від п’яти до десяти дітей. Для батьків, які готові прийняти дітей, виділяється будинок, не менше 180 квадратів. Також цей будинок має бути облаштований всіма необхідними побутовими пристроями, які необхідні для проживання такої великої родини. Також батьки вихователі отримують грошове забезпечення. Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету, відповідно до яких передбачено виділення субвенції на утворення дитячих будинків сімейного типу. Для Тернопільської області було виділено 3 мільйони 864 тисячі. Це достатня сума, щоб створити дитячі будинки сімейного типу. Це до речі вперше в історії України, коли для створення дитячих будинків сімейного типу виділяються такі суми», – розповідає начальник служби у справах дітей ОДА Ростислав Дрозд.

Загалом на Тернопільщині проживає 278 усиновлених дітей. У краї спостерігається тенденція щодо зменшення кількості сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Софія Романська