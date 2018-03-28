Вперше у новому форматі на Тернопільщині відбудеться Рада регіонального розвитку

28/03/2018 Розмір тексту:

Уже цього четверга, 29 березня, вперше у новому форматі на Тернопільщині зберуться представники влади, підприємці, аграрії та експерти для обговорення та виконання в області ряду програм, передбачених державою. Основний меседж – максимально ефективно використати кошти на розвиток українського села.

Саме формат розширеного засідання Ради регіонального розвитку дозволить також залучити до обговорення актуальних питань керівників профільних підрозділів, територіальних управлінь, експертів та аналітиків.

Розпочнеться захід об 11.00 год. та проходитиме у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.

Серед питань, які розглядатимуться під час Ради регіонального розвитку, будуть розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості Тернопільської області; створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у районах області та їх фінансова підтримка; стан і перспективи розвитку дорожньої інфраструктури місцевого значення.