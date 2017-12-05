Впав з 25-го поверху: у Києві загинув будівельник з Тернопільщини

05/12/2017 Розмір тексту:

У Подільському районі Києва будівельник впав із 25-го поверху новобудови.

Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м. Києві, передає УНН.

“До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час виконання будівельних робіт загинув працівник. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала подію”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що 54-річний уродженець Тернопільщини під час проведення будівельних робіт впав з двадцять п’ятого поверху. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, констатували смерть потерпілого. Тіло направлено на експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до семи років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого. Триває подальша перевірка.