Вотчину аграрного героя України затопило гноєм. ФОТО

28/09/2017 Розмір тексту:

У центрі Скориківської об’єднаної територіальної громади нестерпно пахне гноєм.

Про неприємний запах та потічки гноївки, які після рясних дощів текли вуличками села на Підволочищині написала у facebook Наталя Щіпська. До свого посту жінка додала промовисті фото. У коментарях люди радять звернутися до екологічної інспекції.

Нагадаємо, що саме в Скориках знаходиться центр господарства відомого аграрія, Героя України Олега Крижовачука. Пан Олег зараз є депутатом обласної ради від Блоку Петра Порошенка. До того йому доводилося балотуватися в депутати від інших партій влади, в тому числі й “регіоналів”.