Восьмирічній Яні терміново потрібна допомога

26/01/2017 Розмір тексту:

Допомога на лікування потрібна 8-річній Яні Бордун з Тернополя. Дівчинка хворіє від народження. У неї вроджена вада головного мозку, синдром Арнольда Кіарі, тип 1, сірінгомієлічна кіста спинного мозку на рівні С6.

Яні потрібна операція, яку готові зробити в Інституті нейрохірургії імені Ромоданова у Києві. На операцію потрібно 100 тис грн, повідомляє “20 хвилин“.

Родина Яни не має такої великої суми, тому просить усіх небайдужих допомогти. Через проблеми зі здоровям дівчинка навчається за індивідуальним графіком вдома. Під час сну у дитина часто буває задишка, тому операція потрібна якнайшвидше.

— Раніше у Яни були судоми, їй відказували руки та ноги, – розповідає мама дівчинки Леся Бордун. — Але минулого року в березні нам вдалося поїхати на реабілітацію у Варшавську клініку там призначили інші препарати і ці приступи припинилися.

Загалом Яні потрібно дві операції, додає мама. Перша – на голову, друга – видалення кісти на хребті. Першу операцію готові зробити київські медики, проблема лише у коштах. Тому жінка просить усіх допомогти допомогти її дитині одужати.

Довідка

Реквізити для переказу коштів на лікування Яни Бордун:

МФО 305 299

Код ОКПО банку 143 605 70

Рахунок 29244825509100

Картка ПриватБанку 5168 7420 2458 2987

Телефон: 096-687- 85-99 (Бордун Леся Євгенівна – мама)