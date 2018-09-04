Восени на Тернопільщині очікують два нових штами грипу. ВІДЕО

04/09/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Три штами грипу циркулюватимуть Україною в епідсезоні 2018-2019 років – такими є прогнози Всесвітньої  організації охорони здоров’я.

Два з них, Сінгапур та Колорадо, для нас – нові.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати влітку?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,340 / 12.12m