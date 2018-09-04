Восени на Тернопільщині очікують два нових штами грипу. ВІДЕО

04/09/2018 Розмір тексту:

Три штами грипу циркулюватимуть Україною в епідсезоні 2018-2019 років – такими є прогнози Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Два з них, Сінгапур та Колорадо, для нас – нові.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.