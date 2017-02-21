Чому тернополянка ледь не впала з дивану, коли увімкнула місцевий телеканал
21/02/2017 7
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Тернополянка Ліана Гаврилюк висловила обурення стосовно того, що на місцевому телеканалі ТТБ транслюють радянські мультфільми російською мовою.
Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.
Джерело: tenews.org.ua
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Коментарі (7)
Катерина21/02/2017
Знаєте у всьому треба знати міру.І бути мудрими людими,а не тупим стадом.Треба тверезо оцінювати ситуацію.Те що зараз робиться на сході,це велика біда і горе,але треба реально оцінити хто в тому винен.І насам перед винна не Росія,мова чи люди,а винні ми.По перше,що вибрали таку владу,по друге,що бачимо як нас розводять наші,а нічого не робимо.В радянських мультиках нема нічого жахливого,та й в мові.Невже американські мультики де чуть до інтиму недоходить.Чи ці тупі сімсони,губка Бо і.т.д.Вже ліпше дивитись радянські на російські,якщо наші невміють зробити нічого нормального на рідні мові.А якщо вам не подобається,то не дивіться.В кожного є вибір,бо країна демократична,а якщо будемо забороняти,то то вже диктатура.
Ви б пані більше непокоїлися б що пів ВР розмовляє російською і нічого.Чи ви вважаєте що той мультик це гірше…
ігор21/02/2017
вона з мене впала
Олена21/02/2017
Дурепа,видно падала і не з дивана,не один раз.
олена21/02/2017
я б ну постривай подивився прикольний мультик
Анонімний21/02/2017
це не совковська і не москальська мова, а російська. а є ще мови інші, наприклад французька, німецька, іспанська,і т.д. якщо пані Ліана не в курсі.І мультики радянські набагато кращі і пізнавальніші ніж американські (типу губка Боб ,Сімсони і т.д.). І до чого тут ворог?
Юрій21/02/2017
Що ворожого в мультику,є якась агресія чи що?
Володимир21/02/2017
А як же ті, що воюють в АТО із Одеси, Харкова? Вони тоді ХТО?