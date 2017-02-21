Чому тернополянка ледь не впала з дивану, коли увімкнула місцевий телеканал

21/02/2017 Розмір тексту:

Тернополянка Ліана Гаврилюк висловила обурення стосовно того, що на місцевому телеканалі ТТБ транслюють радянські мультфільми російською мовою.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

Джерело: tenews.org.ua