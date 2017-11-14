Воно нагадить, а хто прибиратиме? – тернополяни почали боротися із безсовісними власниками собак

14/11/2017 Розмір тексту:

Інформаційні таблички з надписом “Вигул собак заборонений” мешканці будинку на вул. Київській, 7 повісили на прибудинковій території.

– Пояснюю для чого ці таблички: воно йде, вибачте, нагадить, а потім хто це прибиратиме? – розповіла виданню “20 хвилин” мишканка будинку пані Марія. – Коли був ЖЕК, то він відповідав за благоустрій біля будинку. А тепер у нас ОСББ і ми самі це все робимо, квіточки садимо, листя збираємо. І ми робиме це все своїми руками.

Як розповідає пані Марія в її під’їзді у трьох квартирах є собаки. В інших під’їздах теж є власники собак. До нового правила вони, як каже жінка, віднеслись з розумінням. А безпритульних собак у їхньому дворі – немає.

– Ми казали, що будемо штрафувати, якщо так і далі буде, – продовжує жінка. – От моя сусідка виходила з своїм малесеньким собакою і вже воно вмощувалось на клумбі. Я кажу: “Марія, ти тут не робиш нічого, а я роблю. Він там попісяє, покакає, а я руками буду то брати?”. Або потім після зими зійде сніг, а під ним собаче лайно. Ми не маємо нічого проти тварин, хай власники вигулюють, але потім прибирають за ними і викидають в пакет.