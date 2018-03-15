Дружина побила коханку, а чоловік – дружину: у Тернополі розігралася сімейна драма
15/03/2018 0
Розмір тексту:
У Тернополі чоловік тяжко побив 29-річну дружину через те, що остання напала на коханку.
Інцидент трапився вчора, 14 березня, близько дев’ятої години вечора на вулиці Транспортній.
Жінка прийшла додому і застала чоловіка із коханкою. Тоді вона взялася бити суперницю, натомість тернополянин відлупцював свою дружину.
У потерпілої діагностували забійні рани обличчя та гематому під лівим оком, повідомляє ternopil.te.ua.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...