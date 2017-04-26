Волонтерка із США буде допомагати розвивати Тернопіль. ВІДЕО

26/04/2017 Розмір тексту:

Волонтерка Корпусу миру зі США Мері Фасано прибула у Тернопіль. Впродовж чотирьох днів вона вивчатиме наше місто і стратегію його розвитку і в перспективі проведе у нас два роки. Співпрацюватиме Мері Фасано з освітньо-аналітичним центром розвитку громад.

Запрошення волонтерів Корпусу миру зі США для країн Європи, а останнім часом і для деяких українських міст – звична практика. Одна із місій Корпусу миру – відправляти в Україну компетентних у тих чи інших галузях спеціалістів. Волонтерка Корпусу миру Мері Фасано прибула у Тернопіль, аби посприяти у розвитку територіальних громад, повідомляє ТВ-4.

– Я буду працювати разом з громадською організацією “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад”, щоб допомагати їм в їхній роботі. !!! Я впродовж 2 років працюватиму разом з ними, щоб допомогти їм в розвитку територіальних громад, – розповідає волонтер Корпусу миру зі США Мері Фасано.

Допомога стосується, перш за все, стратегічного планування та проектного менеджменту.

Волонтер Корпусу миру Мері Фасано перебуватиме у Тернополі впродовж чотирьох днів. Жінка вивчатиме місто, стратегію його розвитку. Після цього повернеться у США, аби зі своїми колегами проаналізувати ситуацію і скласти подальший план дій. Через кілька тижнів волонтерка прибуде у Тернопіль і працюватиме та проживатиме тут впродовж двох років. У міській раді сподіваються, що співпраця з волонтером Корпусу миру дасть можливість залучити нові інвестиції у Тернопіль, а також суттєво вплине на розвиток нашого міста.