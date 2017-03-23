Волонтер з Тернопільщини, який не може ходити, збирає продукти і одяг для військових. ВІДЕО

23/03/2017 Розмір тексту:

Він сам прикутий до ліжка, але як волонтер допомагає іншим.

Тридцятирічний Богдан Неділь з Тернопільщини через давню травму хребта не може ходити, утім, зумів організувати гуманітарну допомогу для військових на передовій. Уже рік чоловік, який не сидить, не рухає ногами і ледве втримує щось легке у руках, збирає харчі та одяг для армійців. Богдан виховує двох синів, один з яких хворий на ДЦП. І нещодавно сталося диво: чоловік почав відчувати ноги. Волонтерові терміново потрібна реабілітація у спеціалізованих клініках.

Детальніше – в сюжеті ТСН.