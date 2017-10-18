Волонтер, водолаз чи мер? Інтрига виборів у Ланівцях

18/10/2017 0
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Завершилася реєстрація кандидатів на посаду голови Лановецької  міської об’єднаної територіальної громади.

3 з  4 кандидатів висунули політичні партії. Блок Петра Порошенка висунув чинного міського голову Степана Романа Казновецького,  “Самопоміч” – відомого на всю Україну волонтера  Аллу Борисенко (Чонгар), Радикали Ляшка – директора обласної водолазно-рятувальної станції Василя Козака. Самовисуdанцем на вибори пішов механік ПСП “Білозірське” Володимир Стаднійчук.

Фаворитом кампанії є Роман Казновецький. Однак списувати з рахунків інших конкурентів не варто.

Загалом на вибори зареєструвалося 12 списків політичних партій.

Нагадаємо, вибори відбудуться 29 жовтня.

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