Волонтер, водолаз чи мер? Інтрига виборів у Ланівцях

18/10/2017 Розмір тексту:

Завершилася реєстрація кандидатів на посаду голови Лановецької міської об’єднаної територіальної громади.

3 з 4 кандидатів висунули політичні партії. Блок Петра Порошенка висунув чинного міського голову Степана Романа Казновецького, “Самопоміч” – відомого на всю Україну волонтера Аллу Борисенко (Чонгар), Радикали Ляшка – директора обласної водолазно-рятувальної станції Василя Козака. Самовисуdанцем на вибори пішов механік ПСП “Білозірське” Володимир Стаднійчук.

Фаворитом кампанії є Роман Казновецький. Однак списувати з рахунків інших конкурентів не варто.

Загалом на вибори зареєструвалося 12 списків політичних партій.

Нагадаємо, вибори відбудуться 29 жовтня.