Володимир Зеленський забив тернополянку лопатою. ВІДЕО

22/05/2016 22
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Емоційну та балакучу дружину Володимира Зеленського зіграла нині Тетяна Песик з команди “V.I.P. Тернопіль”.

Дівчина дебютувала у складі команди студії “Квартал 95”. Вона підмінила Олену Кравець, яка пішла в декретну відпустку, повідомляє Доба.

Таня Песик в автомобільній сценці зіграла набридливу дружину, яка дістає балачками чоловіка настільки, що той вирішує її вбити. Тернопільська гумористка продовжує говорити українською. Каже, що в команді з нею дуже прості і безпосередні люди.

Тетяну глядачі сприйняли дуже тепло. Відео збирає позитивні коментарі.

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Коментарі (22)

Mikola

24/12/2016

Студія квартал 95 Super Kracavcu Vce!!!Best of the Best!Cmotrel & Cmotu i bydy Cmotret !

Анатолий

14/12/2016

Володя, неудача… надеюсь не на долго.

Анонімний

09/12/2016

ВОНА ЗА ДРАЛА

СЛАВА

03/12/2016

Молодец Танечка!!! НЕ слушай никого,ты будешь великая актриса,со своим,только тебе присущим колоритом,и манерой игры.Иди только вперед и как говорят:”Не бери важкого в руки,а дурного в голову”.

СЛАВА

03/12/2016

Танечка,ты ПРЕЛЕСТЬ!!!В будущем ВЕЛИКАЯ актриса,с оригинальными только тебе присущими данными.Смотрим твои выступления почти с самого начала твоей творческой деятельности.”Танька и Володька”-просто просто шедевр в вашем исполнении,но это лишь небольшой шаг к большому экрану.Надеюсь и верю,что уже совсем скоро наше колоритное украинское кино с твоим участием,займет своё достойное место. СЧАСТЬЯ тебе и твоей семье Танюша!

ЛК

23/11/2016

я не понимаю и половину текста, слишком быстро и громко Татьяна говорит, и по-моему она поэтому и переигрывает. А на темперамент не надо списывать, у нее такая манера разговаритвать, другой просто нет.

Богдан

19/11/2016

стидоба.

настя

18/10/2016

Критикувати – не мішки носити. Не подобається , не дивіться. 95-й МОЛОДЦІ. Правда не всім подобається, це вірно. Але настільки талановито і з гумором подати найжахливіші речі, які у нас відбуваються, треба ВМІТИ. Якщо ми ще сміємося, то ми здорова нація.

Stanislav

05/10/2016

Тетяна Богданівна, так тримати,молодець!! Особливо відпадним, як на мене була сцена, де Ви з Оленою грали побиту жінку”барахло непотрібне”..Вперед і не крадіть з Володькою скатерки у ресторанах..

Анонім...

08/08/2016

Якщо комусь не подобається 95 квартал чи гра Тетяни Песик, то взагалі не дивіться, а не починають тут критикувати всякі. Потрібно поважати роботу кожного. То прізвище не подобається, то вимова, такі критики зібрались, що капець. Ви в першу чергу за собою дивіться!

Анонімний

11/07/2016

Критикують ті що самі нездари. Не подобається?- не дивіться і не слухайте,ніхто за шкірку не тягне.

Анонімний

11/07/2016

Критикують ті,хто сам нічогоне вартий зробити.Не подобається- не дивіться!

maria

09/07/2016

Та як вона буде говорити пов1льно, тод1 буде терпимо слухати 11 1 вся с1ль сценки пропаде. В1днес1ться до д1вчини доброзичливо, це 11 дебют, 1й важко без досв1ду, все у не1 попереду.

Олег

25/06/2016

Нормальна дівка, придивіться, критики, краще, як кажуть, під іншим кутом. Таня, працюй.

Леонід.

23/06/2016

Нехай трохи повільніше говорить, бо виходить надто вже штучно. Але лівчина талановита.

Леонід.

23/06/2016

Нехай трохи повільніше говорить, бо виходить надто вже штучно.

Наталія

22/06/2016

Нормально грає, Не так як Кравець не той темперамент, тому і дехто не може її адекватно сприйняти

Анонімний

22/06/2016

Нормально грає, просто після Кравець її зразу не можуть сприйняти, темперамент відрізняється

совість

21/06/2016

ТЕТЯНА ПЕСИК- дуже хороший гуморист і показала себе досить добре на сцені, не соромиться розмовляти українською, державною мовою! А всі що вміють так “гарно” критикувати нехай вийдуть на сцену і покажуть себе, чим вони розсмішать народ! Так тримати “КВАРТАЛ”!!!

Анна

14/06/2016

Мне тоже ужасно не нравится эта деваха, еще и фамилия оказывается… просто капец)))) Вульгарная и вечно переигрывает.
Непонятно зачем ее Зеленский позвал в квартал(((

Анонімний

14/06/2016

переграє вона,і то добряче….

правда

22/05/2016

не смішіть псові яйця, песик – це найбездаріше. що могло статися з дурнуватим і зовсім не гумористичним проектом під назвою “Студія квартал 95”

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