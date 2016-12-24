Володимир Зеленський забив тернополянку лопатою. ВІДЕО
22/05/2016 22
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Емоційну та балакучу дружину Володимира Зеленського зіграла нині Тетяна Песик з команди “V.I.P. Тернопіль”.
Дівчина дебютувала у складі команди студії “Квартал 95”. Вона підмінила Олену Кравець, яка пішла в декретну відпустку, повідомляє Доба.
Таня Песик в автомобільній сценці зіграла набридливу дружину, яка дістає балачками чоловіка настільки, що той вирішує її вбити. Тернопільська гумористка продовжує говорити українською. Каже, що в команді з нею дуже прості і безпосередні люди.
Тетяну глядачі сприйняли дуже тепло. Відео збирає позитивні коментарі.
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Коментарі (22)
Mikola24/12/2016
Студія квартал 95 Super Kracavcu Vce!!!Best of the Best!Cmotrel & Cmotu i bydy Cmotret !
Анатолий14/12/2016
Володя, неудача… надеюсь не на долго.
Анонімний09/12/2016
ВОНА ЗА ДРАЛА
СЛАВА03/12/2016
Молодец Танечка!!! НЕ слушай никого,ты будешь великая актриса,со своим,только тебе присущим колоритом,и манерой игры.Иди только вперед и как говорят:”Не бери важкого в руки,а дурного в голову”.
СЛАВА03/12/2016
Танечка,ты ПРЕЛЕСТЬ!!!В будущем ВЕЛИКАЯ актриса,с оригинальными только тебе присущими данными.Смотрим твои выступления почти с самого начала твоей творческой деятельности.”Танька и Володька”-просто просто шедевр в вашем исполнении,но это лишь небольшой шаг к большому экрану.Надеюсь и верю,что уже совсем скоро наше колоритное украинское кино с твоим участием,займет своё достойное место. СЧАСТЬЯ тебе и твоей семье Танюша!
ЛК23/11/2016
я не понимаю и половину текста, слишком быстро и громко Татьяна говорит, и по-моему она поэтому и переигрывает. А на темперамент не надо списывать, у нее такая манера разговаритвать, другой просто нет.
Богдан19/11/2016
стидоба.
настя18/10/2016
Критикувати – не мішки носити. Не подобається , не дивіться. 95-й МОЛОДЦІ. Правда не всім подобається, це вірно. Але настільки талановито і з гумором подати найжахливіші речі, які у нас відбуваються, треба ВМІТИ. Якщо ми ще сміємося, то ми здорова нація.
Stanislav05/10/2016
Тетяна Богданівна, так тримати,молодець!! Особливо відпадним, як на мене була сцена, де Ви з Оленою грали побиту жінку”барахло непотрібне”..Вперед і не крадіть з Володькою скатерки у ресторанах..
Анонім...08/08/2016
Якщо комусь не подобається 95 квартал чи гра Тетяни Песик, то взагалі не дивіться, а не починають тут критикувати всякі. Потрібно поважати роботу кожного. То прізвище не подобається, то вимова, такі критики зібрались, що капець. Ви в першу чергу за собою дивіться!
Анонімний11/07/2016
Критикують ті що самі нездари. Не подобається?- не дивіться і не слухайте,ніхто за шкірку не тягне.
Анонімний11/07/2016
Критикують ті,хто сам нічогоне вартий зробити.Не подобається- не дивіться!
maria09/07/2016
Та як вона буде говорити пов1льно, тод1 буде терпимо слухати 11 1 вся с1ль сценки пропаде. В1днес1ться до д1вчини доброзичливо, це 11 дебют, 1й важко без досв1ду, все у не1 попереду.
Олег25/06/2016
Нормальна дівка, придивіться, критики, краще, як кажуть, під іншим кутом. Таня, працюй.
Леонід.23/06/2016
Нехай трохи повільніше говорить, бо виходить надто вже штучно. Але лівчина талановита.
Леонід.23/06/2016
Нехай трохи повільніше говорить, бо виходить надто вже штучно.
Наталія22/06/2016
Нормально грає, Не так як Кравець не той темперамент, тому і дехто не може її адекватно сприйняти
Анонімний22/06/2016
Нормально грає, просто після Кравець її зразу не можуть сприйняти, темперамент відрізняється
совість21/06/2016
ТЕТЯНА ПЕСИК- дуже хороший гуморист і показала себе досить добре на сцені, не соромиться розмовляти українською, державною мовою! А всі що вміють так “гарно” критикувати нехай вийдуть на сцену і покажуть себе, чим вони розсмішать народ! Так тримати “КВАРТАЛ”!!!
Анна14/06/2016
Мне тоже ужасно не нравится эта деваха, еще и фамилия оказывается… просто капец)))) Вульгарная и вечно переигрывает.
Непонятно зачем ее Зеленский позвал в квартал(((
Анонімний14/06/2016
переграє вона,і то добряче….
правда22/05/2016
не смішіть псові яйця, песик – це найбездаріше. що могло статися з дурнуватим і зовсім не гумористичним проектом під назвою “Студія квартал 95”