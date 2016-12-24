Володимир Зеленський забив тернополянку лопатою. ВІДЕО

22/05/2016 Розмір тексту:

Емоційну та балакучу дружину Володимира Зеленського зіграла нині Тетяна Песик з команди “V.I.P. Тернопіль”.

Дівчина дебютувала у складі команди студії “Квартал 95”. Вона підмінила Олену Кравець, яка пішла в декретну відпустку, повідомляє Доба.

Таня Песик в автомобільній сценці зіграла набридливу дружину, яка дістає балачками чоловіка настільки, що той вирішує її вбити. Тернопільська гумористка продовжує говорити українською. Каже, що в команді з нею дуже прості і безпосередні люди.

Тетяну глядачі сприйняли дуже тепло. Відео збирає позитивні коментарі.