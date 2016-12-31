Воїнам на схід відправляють дві тонни яблук від господарства Петра Гадза

31/12/2016 Розмір тексту:

Вже тривалий час аграрій з Бучаччини Петро Гадз співпрацює з громадською організацією «Схід та Захід єдині».

Волонтери готують та відвозять на територію проведення АТО гуманітарні вантажі з одягом та провізією.

27 грудня громадські активісти підготували новий вантаж для бійців. На Схід поїдуть також і фрукти, зокрема 2 тонни яблук з підприємства Петра Гадза.

– Бучацькі яблука від Петра Гадза вже завтра поїдуть на Схід до хлопців. Дві тонни солодких яблук було доставлено на склад у Тернополі, – пише на своїй сторінці у соцмережах керівник групи «Схід та Захід разом» Василь Конько.

До слова, 14 грудня на Тернопільщину завітав Петро Порошенко і разом з Петром Гадзом взяв участь у відкритті холодильного комплексу фруктосховища. Цей об’єкт дозволяє зберігати, сортувати, пакувати та воскувати яблука, які пізніше реалізуються в Україні, а також експортуються у країни Європи та Азії.