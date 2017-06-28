Вогняне шоу, гурт “OT Vinta” і 3000 літрів ухи: у Тернополі готуються до нового фестивалю

28/06/2017 Розмір тексту:

З 6 по 9 липня у тернопільському парку ім.Т.Шевченка відбудеться І рибний фестиваль Тернополя КОРОПФЕСТ.

Розпочнеться він 6 липня святкуванням ночі на Купала. У ніч з 6 на 7 липня усіх тернополян запрошують на острівок Чайка, де відбудеться open-air під відкритим небом з розважальними конкурсами та ватрою.

Другий день, 7 липня, запам’ятається офіційним відкриттям фестивалю та смачними рибними стравами: фаршированою скумбрією, печеним карпом, рибною юшкою з білими грибами, паельеєю з риби та ін. Для найменших у цей день працюватиме дитяча локація, а для старших виступатимуть гурти «Gloria Band» та «Чорні черешні», а на завершення – дискотека.

Третій день фестивалю стане РЕКОРДНИМ. Адже саме 8 липня буде встановлено новий кулінарний рекорд України – приготовлено 3000 літрів рибної юшки (ухи). І все це в одному казані! А після реєстрації рекорду юшкою частуватимуть усіх присутніх. У цей день буде виступати головний хедлайнер – OT VINTA, а також на сцен вийдуть Медовий полин, Hero is coming, Atlantic Gardens та ін. У цей же вечір запускатимемо найбільшу кількість небесних ліхтариків.

Останній день фестивалю запам’ятається виступами гуртів «308», «Шосте чуття», «Чумацький шлях», «Paper Planets», а також вогняним шоу.

І, найкраще, це буде частування усіх присутніх найсмачнішими рибними стравами. Не пропустіть! Вхід вільний!