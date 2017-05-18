Вогняна краса: тернопільські рятувальники влаштували вишиванковий флеш-моб. ФОТО

18/05/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 18 травня, у Всесвітній День вишиванки працівники Управління ДСНС України у Тернопільській області провели патріотичний флешмоб та прийшли на роботу, одягнувши вишиванки – національний одяг, символ української нації.

Колектив установи підтримали й їхні колеги, що виконують завдання за призначенням на Сході України, в зоні АТО. Не зважаючи на відстань вони теж долучилися до флешмобу та одягли національне вбрання.

Ця акція має за мету збереження споконвічних народних традицій створення та носіння етнічного вишитого одягу. Тернопільські рятувальники таким чином продемонстрували свою духовну єдність з українцями усього світу. Адже окрім нашої держави День вишиванки відзначають ще у 38 країнах.