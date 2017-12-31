Вогнегасники, сокири і мигалка: пожежники з Тернопільщини створили оригінальну ялинку. ФОТО
31/12/2017 0
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Вогнеборці з Теребовлі облаштували креативну та оригінальну ялинку.
Для побудови новорічної красуні використовували вогнегасники, шланги, крани та сокири. Верхівкою стала синя пожежна сирена, пише сайт ternopil.te.ua.
Фотографією унікальної ялинки у соцмережі поділився начальник Теребовлянського районного відділу управління ДСНС в Тернопільській області Руслан Гнатяк.
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