Розбавляють водою і додають борошно: яке молоко продають тернополянам на стихійних ринках

29/05/2017 Розмір тексту:

Купуючи молоко на стихійних ринках, тернополяни ризикують придбати неякісний і небезпечний продукт.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці начальник головного управління Держпродспоживслужби Василь Хомінець.

Він зазначив, що продавчі часто розбавляють молоко водою або ж додають туди крохмал та борошно, аби воно було густішим.