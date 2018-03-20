Водолаз тричі занурювався під воду: у Тернополі вчили рятувати людей. ФОТО

20/03/2018 Розмір тексту:

Практичні навчання з порятунку потерпілих відбулися на Тернопільському ставі. Рятувальники показували, як правильно допомагати особам, які провалилися під лід.

Навички роботи в екстремальних умовах передавало двадцять рятувальників. Вони показали три етапи порятунку потерпілих, роль яких виконував водолаз. Він тричі спеціально занурювався під воду.

«Основне завдання – це доправити потерпілого до берега й надати йому першу медичну допомогу до приїзду швидкої допомоги. Перший етап – це оперативний виїзд після отримання повідомлення, що людина тоне. Другий – це доправлення потерпілого до берега. При цьому можна використати канат. На третьому етапі ми показали, як самостійно вибратися з ополонки. Допомогти людині, яка тоне, може лише вправний плавець, який знає, як правильно діяти», – відзначив начальник аварійно-рятувальної частини у Тернополі Володимир Баран.

Товщина льоду на тернопільському ставі нині – 7-10 сантиметрів, – кажуть рятувальники. Відтак рибалити нині небезпечно. Проте це наразі не зупиняє завзятих рибаків.

До слова, через небезпечне поводження на водоймах цього року на Тернопільщині загинуло 6 осіб.

Софія Романська