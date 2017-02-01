Водіям доведеться здавати на права кожні п’ять років?

01/02/2017 Розмір тексту:

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, у якому пропонують, щоб українські водії кожні 5-15 років складали іспити, щоб підтвердити право керування транспортним засобом. Зокрема у законопроекті пропонується запровадити відповідні тести, які виявлятимуть знання і навички водіїв.

Наразі законопроект перебуває на стадії опрацювання у профільному комітеті Верховної Ради України. Проте у більшості тернополян ставлення до можливих змін негативне.

«Мені взагалі уявити складно, що доведеться періодично перездавати права. Всім відомо, що у тих всіх інстанціях корупцію повністю викоренити не вдалося. То це нововведення може її ще більше утвердити. Я думаю до цих перездач всі будуть ставитися, як до формальностей. Тож ситуації це не змінить. Цей законопроект однозначно потребує вдосконалення», – каже водій із десятирічним стажем Володимир Кравець.

Запропоновані зміни стосуються насамперед здачі тестів. Теоретичні іспити проводитимуть у Центрах тестування, де потрібно буде дати відповіді на тестові питання в режимі он-лайн.Тернопільських водіїв найбільше хвилює те, що для чергової перевірки знань і навичок, тести доведеться періодично перездавати.