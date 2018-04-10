Водія, який “під кайфом” збив чоловіка, посадили на п’ять років

10/04/2018 Розмір тексту:

П’ять років за ґратами — днями Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок тернополянину Володимиру Семеніхіну, який 3 липня 2016-го року смертельно травмував автомобілем 33-річного Юрія Крепкого із села Товстолуг Тернопільського району. На момент аварії водій перебував у наркотичному сп’янінні — в його організмі виявили амфітамін. Нещастя сталося неподалік КПП, що у напрямку Збаража.

«Свою вину повністю визнаю і прошу суд не карати мене суворо. Я готовий відшкодувати певні кошти рідним загиблого, щоб вони не були ображені на мене. Це нещасний випадок. Таке життя…» — сказав у суді Семеніхін. Вибачення у вдови та матері загиблого не просив, ховав від них погляд. Очевидно, засуджений ще оскаржуватиме рішення в апеляційному суді, адже після виголошення вироку вийшов із зали суду незадоволений. Натомість потерпіла сторона вважає вирок надто м’яким, рідні Юрія Крепкого підтримувала думку прокурора, який просив покарати Семеніхіна на сім років позбавлення волі.

— Підсудного не забрали під варту із зали суду, він має 30 днів на подання апеляції, не змінив суд йому і розміру застави — 63 тис. гривень, — каже вдова загиблого Тетяна. — У суді справа перебувала півтора року. Нелегко було нам пройти все це… Семеніхін визнає свою вину, але я не побачила розкаяння за вчинене, і не на словах, а на діях. Річ у тім, що він і далі сідає за кермо, хоча не має права за визначеною судом мірою запобіжного заходу. Друзі, знайомі бачили, як він керував автівкою у місті, він і до суду приїжджав на авто. Подейкують, що недавно він утікав від поліцейських, побив дві їхні автівки. Не знаю, чи це правда. Якщо правда, то він далі становить небезпеку для перехожих. З наркотиками підсудний теж не «зав’язав» і це підтвердив у суді лікар-нарколог. На засіданні 27 лютого захисник підсудного намагалася довести, що Семеніхін не був під дією наркотиків в момент аварії, однак лікар-нарколог чітко все аргументував і зазначив, що за кілька днів перед засіданням підсудного знову привозили в такому стані до лікарні. Підсудний казав у суді, що нещастя сталося через те, що йому… пороблено. Тієї фатальної ночі він повертався з моря із Одеси, казав, що був перед тим на дискотеці, проте, чи вживав наркотики, не міг пригадати. Дружина і двоє його дітей були в той час вдома у Тернополі. Семеніхін практично не гальмував, у суді доводив, що авто було несправне. У місці, де сталася ДТП, дозволено швидкість 60 км/год., а він мчав, як зазначив експерт, зі швидкістю 132 км/год., а, може, й більше. Захисник підсудного під час дебатів згадала про харківську трагедію, мовляв, там багато жертв, а у нас — один загиблий, але того дня у Тернополі був випускний у школах. Що було б, якби Семеніхін в’їхав у такому стані в гурт молодих людей?.. До речі, адвокат водія після одного із засідань, на якому були присутні тернопільські активісти, звернулася до поліції із заявою, нібито з мого боку люди погрожували їй розправою, але такого ніколи не було. Після засідання присутні справді запитували, чому Семеніхін не з’явився до суду, у якій він перебуває лікарні, але погрожувати собі ніхто б не дозволив. Адвокатка після того навіть просила суд надати їй охорону, але суддя відмовив.

…Юрій мав жити. Мій чоловік теж порушив правила, бо переходив дорогу у невстановленому місці, ми саме поверталися з гостей зі Збаража. Він вийшов на дорогу неподалік заправки, очевидно, думав, що то брат їде по нього. Брат мав підібрати його там, але, на жаль, не встиг на п’ять хвилин… Коли зачитували вирок, суддя згадав про численні травми, які отримав мій чоловік, розривалося серце… Час гоїть рани, але глибоко в душі біль залишається. Більше року ми жили з Юрієм у громадянському шлюбі, планували справити весілля і повінчатися. Трагедія сталася за місяць до весілля… Уже була готова весільна сукня. «Ти будеш найкращою нареченою!» — радів Юрій. Коли після похорону я прийшла у весільний салон забрати завдаток, попросила бодай раз подивитися на сукню… Юрій був добрим і щирим. Важко переживають його втрату мати і бабуся, а також брат. Коли показували в суді відео з місця аварії, бабуся сильно плакала… Велика вдячність за підтримку колегам чоловіка по роботі — допомогли нам у найважчі дні, щоразу приходили на суд. Засуджений — наркозалежний, йому однозначно потрібно лікуватись. Ще можна би якось зрозуміти, якби людина їхала з роботи, була втомлена, а тут водій сів за кермо в наркотичному сп’янінні, це ніби навмисне вбивство…

Джерело: НОВА Тернопільська газета