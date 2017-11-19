Водія, якого зупинили через брудні номери, можуть оштрафувати на 40 тисяч гривень

18/11/2017 Розмір тексту:

17 листопада патрульні зупинили автомобіль BMW X5, у якого був забруднений державний номерний знак на вулиці Живова.

Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування у водія виявлено ознаки наркотичного сп’яніння. Правоохоронці запропонували громадянину пройти освідування у медичному закладі, однак він відмовився.