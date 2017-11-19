Водія, якого зупинили через брудні номери, можуть оштрафувати на 40 тисяч гривень
18/11/2017 1
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17 листопада патрульні зупинили автомобіль BMW X5, у якого був забруднений державний номерний знак на вулиці Живова.
Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування у водія виявлено ознаки наркотичного сп’яніння. Правоохоронці запропонували громадянину пройти освідування у медичному закладі, однак він відмовився.
На порушника винесли адмінпостанову за ч. 6 ст. 121 КУпАП (Порушення ПДР) КУпАП та склали адмінпротоколи ч. 3 ст. 130 КУпАП (Керування у стані наркотичного сп’яніння втретє протягом року).
За порушення за ч. 3 ст. 130 КУпАП чоловікові загрожує штраф у розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування на строк 10 років, повідомляють у патрульній поліції.
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Коментарі (1)
)))18/11/2017
С. Г. знов попав…наркоман кончений…якби не гроші батьків здох би давно….