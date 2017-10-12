Водія, котрий збив на смерть підлітка і закопав тіло у кар’єрі, випустили на волю

12/10/2017 0
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56-річного Володимира Я., якому суд  дав 6,6 років тюрми у 2016, уже амністували.  Засуджений у 2015 році збив  автомобілем 17-річного хлопця   у Борщівському районі  і прикопав його у кар’єрі.

“Відпустив”  його Кагарлицький районний суд  Київської області ухвалою від 29 вересня, повідомляє “20 хвилин“.  Саме там, на Київщині, у Кагарлицькій виправній колонії  і відбував призначене судом покарання.

Нагадаємо, 12 вересня 2015 правоохоронці повідомили про розшук 17-літнього Іванка Педька, жителя села Лисівці Заліщицького району. Той пішов на весілля у село Олексинці  Борщівського району, а звідти вже не повернувся. Майже на п’яту добу пошуків знайшли його тіло – прикопане у кар’єрі поблизу села Мушкарів. На це місце вказав правоохоронцям водій буса Володимир Я., якого  правоохоронці запідозрили у причетності до зникнення юнака.

2 лютого 2016 Борщівський районний  визнав Володимира Я. винуватим у правопорушенні за ч.2 ст. 286 КК,  присудив  йому  6,6 років тюрми та позбавив права керування транспортними засобами строком на один рік. Термін відбування покарання суд  сказав рахувати з дня затримання – з 19 вересня 2015. Засуджений згодом подав апеляцію, але програв її.

У вересні 2017 року засуджений Володимир подав  у Кагарлицький районний суд клопотання про застосування до нього Закону України “Про амністію у 2016 році” та звільнення від відбування покарання.  Наприкінці вересня  суд задовольнив його, правда частково – звільнив від основного покарання – від тюрми, але не від додаткового  – позбавлення права керування.

Суд роз’яснив, що   Володимир Я. вчинив важкий злочин з необережності . І крім того, має неповнолітню дитину і не є позбавлений батьківських прав. А відтак підпадає під дію Закону “Про амністію у 2016 році”, що вступив в силу  7 вересня 2017 року. Обставин, які б  виключали застосування до нього амністії в частині основного покарання, суд не побачив.

У амністії додаткового покарання суд відмовив, бо засуджений двічі притягувався до дисциплінарної відповідальності – за вживання спиртних напоїв колонії  і за куріння в невстановленому місці. Одне стягнення погашено, а інші є не погашеним та не знятим. Окрім того, у характеристиці  з колонії пише, що засуджений зарекомендував себе за час відбування покарання з негативної сторони.

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