Водія, котрий збив на смерть підлітка і закопав тіло у кар’єрі, випустили на волю

12/10/2017 Розмір тексту:

56-річного Володимира Я., якому суд дав 6,6 років тюрми у 2016, уже амністували. Засуджений у 2015 році збив автомобілем 17-річного хлопця у Борщівському районі і прикопав його у кар’єрі.

“Відпустив” його Кагарлицький районний суд Київської області ухвалою від 29 вересня, повідомляє “20 хвилин“. Саме там, на Київщині, у Кагарлицькій виправній колонії і відбував призначене судом покарання.

Нагадаємо, 12 вересня 2015 правоохоронці повідомили про розшук 17-літнього Іванка Педька, жителя села Лисівці Заліщицького району. Той пішов на весілля у село Олексинці Борщівського району, а звідти вже не повернувся. Майже на п’яту добу пошуків знайшли його тіло – прикопане у кар’єрі поблизу села Мушкарів. На це місце вказав правоохоронцям водій буса Володимир Я., якого правоохоронці запідозрили у причетності до зникнення юнака.

2 лютого 2016 Борщівський районний визнав Володимира Я. винуватим у правопорушенні за ч.2 ст. 286 КК, присудив йому 6,6 років тюрми та позбавив права керування транспортними засобами строком на один рік. Термін відбування покарання суд сказав рахувати з дня затримання – з 19 вересня 2015. Засуджений згодом подав апеляцію, але програв її.

У вересні 2017 року засуджений Володимир подав у Кагарлицький районний суд клопотання про застосування до нього Закону України “Про амністію у 2016 році” та звільнення від відбування покарання. Наприкінці вересня суд задовольнив його, правда частково – звільнив від основного покарання – від тюрми, але не від додаткового – позбавлення права керування.

Суд роз’яснив, що Володимир Я. вчинив важкий злочин з необережності . І крім того, має неповнолітню дитину і не є позбавлений батьківських прав. А відтак підпадає під дію Закону “Про амністію у 2016 році”, що вступив в силу 7 вересня 2017 року. Обставин, які б виключали застосування до нього амністії в частині основного покарання, суд не побачив.

У амністії додаткового покарання суд відмовив, бо засуджений двічі притягувався до дисциплінарної відповідальності – за вживання спиртних напоїв колонії і за куріння в невстановленому місці. Одне стягнення погашено, а інші є не погашеним та не знятим. Окрім того, у характеристиці з колонії пише, що засуджений зарекомендував себе за час відбування покарання з негативної сторони.