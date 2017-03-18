Водіїв просять проявити європейську культуру

18/03/2017 Розмір тексту:

Узбіччя автошляхів області потопають у смітті. У рамках проведення двомісячника благоустрою до прибирання залучатимуть громадських активістів, держслужбовців, а також безробітних жителів краю. А тим часом, дорожники звертають з проханням до водіїв – не викидати сміття на узбіччя.

Якщо не припинити засмічувати узбіччя, їх очистити не вдасться, – кажуть у службі автомобільних доріг області. Шляховики не встигають утилізувати сміття, яке щодня продукують на дорогах області.

«В нас триває двомісячник благоустрою. Зараз всі зусилля служби спрямовані на ремонт і прибирання автошляхів. Від початку двомісячника благоустрою ми вивезли понад 40 тонн сміття, яке зібрали на узбіччях. До прибирання задіяні всі комунальні служби. Але проблема в тому, що сміття з кожним днем більшає. Деякі підприємці вивозять його, багато смітять транзитні мандрівники. Тож є дуже велике прохання до всіх, хто користується автошляхами регіону – проявіть європейську культуру – припиніть смітити», – каже заступник начальника служби автомобільних доріг області Петро Вільчинський.

Нагадаємо, двомісячник благоустрою триватиме до травня. У цей період часу на Тернопільщині планують оновити вигляд територій.