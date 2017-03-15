Водії тернопільських маршруток продовжують вправлятися у хамстві
15/03/2017 1
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У Тернополі – черговий скандал через поведінку водія маршрутки. Шофер автобуса, який курсує за маршрутом №18, почав рушати, коли пасажирка ще не зайшла у салон. На зауваження він відповів хамством.
Про це на сайті міськради написала тернополянка Оксана.
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Коментарі (1)
сашко15/03/2017
це замовна стаття, подивився хто е перевізником і все зрозумів,нехай та пані знайде свідків і в суд, тоді буде підтверджена скарга, а так це наклеп, постійно іжджу на цьому маршруті і всі водіі е культурними і ввічливими