Водії тернопільських маршруток продовжують вправлятися у хамстві

15/03/2017 1
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У Тернополі – черговий скандал через поведінку водія маршрутки. Шофер автобуса, який курсує за маршрутом №18, почав рушати, коли пасажирка ще не зайшла у салон. На зауваження він відповів хамством.

Про це на сайті міськради написала тернополянка Оксана.

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Коментарі (1)

сашко

15/03/2017

це замовна стаття, подивився хто е перевізником і все зрозумів,нехай та пані знайде свідків і в суд, тоді буде підтверджена скарга, а так це наклеп, постійно іжджу на цьому маршруті і всі водіі е культурними і ввічливими

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