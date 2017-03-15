Водії тернопільських маршруток продовжують вправлятися у хамстві

15/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі – черговий скандал через поведінку водія маршрутки. Шофер автобуса, який курсує за маршрутом №18, почав рушати, коли пасажирка ще не зайшла у салон. На зауваження він відповів хамством.

Про це на сайті міськради написала тернополянка Оксана.