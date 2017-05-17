Водій “Жигулів” випив рекордну дозу і скоїв аварію. ФОТО

17/05/2017 Розмір тексту:

16 травня, близько 20-ї години, на вулиці 15 Квітня водій ВАЗ 21063 не впорався з керуванням і зіткнувся з Mercedes-Benz.

Патрульні поліцейські за кілька хвилин прибули на місце події. Винуватець ДТП був добряче напідпитку. Інспектори запропонували йому пройти освідування за допомого алкотесту драгер. Результат майже рекордний – 3.37 проміле алкоголю в крові. А це майже у 17 разів перевищує допустиму норму, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

