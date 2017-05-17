Водій “Жигулів” випив рекордну дозу і скоїв аварію. ФОТО

17/05/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

16 травня, близько 20-ї години, на вулиці 15 Квітня водій ВАЗ 21063 не впорався з керуванням і зіткнувся з Mercedes-Benz.

Патрульні поліцейські за кілька хвилин прибули на місце події. Винуватець ДТП був добряче напідпитку. Інспектори запропонували йому пройти освідування за допомого алкотесту драгер. Результат майже рекордний – 3.37 проміле алкоголю в крові. А це майже у 17 разів перевищує допустиму норму, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

На правопорушника патрульні склали 2 протоколи за ст.124 КУпАП (ДТП) та ст. 130 КУпАП(Керування у стані алкогольного сп’яніння).

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,274 / 9.61m