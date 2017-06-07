Водій з Тернопільщини потрапив у ДТП на Львівщині. ВІДЕО

07/06/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 червня близько 11.00 на автодорозі Львів – Тернопіль поблизу села Куровичі, Золочівського району.

Про це інформують у Золочівському ВП, передає Золочів.нет.

“Як встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля «Фольксваген Транспортер» під керуванням 39-річного жителя Тернопільської області з автомобілем «Нісан Note», за кермом якого перебував 58-річний мешканець міста Червоноград.

Внаслідок автопригоди постраждали дві 56-річні пасажирки автомобіля «Нісан» з міста Червоноград. В однієї медики діагностували «черепно-мозкову травму, скальповану рану лобної ділянки голови, забій лівого колінного суглобу», в іншої – «травму обох нижніх кінцівок, забій правого колінного суглобу». Обох жінок госпіталізовано в одній з лікарень Львова.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін”, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області за матеріалами Наталії Магулки Золочівський ВП.

Призначено експертизи.