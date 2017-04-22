Водій вантажівки скоїв аварію і напився з горя

22/04/2017 Розмір тексту:

Близько обіду, 20 квітня, на службу 102 надійшов виклик про те, що на проспекті С.Бандери водій Yuejin вчинив ДТП і зник з місця події.

– Я почув удар і виглянув у вікно, бачу вантажівка в’їхала в огорожу, витяг мобільний і почав знімати, – розповів заявник патрульним, – водій вийшов з автомобіля оглянув його і кудись поїхав…