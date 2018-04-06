Водій тернопільської маршрутки в’їхав у стовп. ФОТО

06/04/2018 0
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Аварія трапилась у середу, 4 квітня, близько 23:10 на вулиці Микулинецькій.

Про це повідомляє 0352.ua з посиланням на патрульну поліцію Тернополя.

Поліцейські під час патрулювання помітили ДТП за участю маршрутного таксі №16. 53-річний водій автобуса в’їхав в електроопору по вулиці Микулинецькій.

Внаслідок ДТП постраждалих немає.

На порушника складено протокол за ст. 124 КУпАП.

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