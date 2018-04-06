Водій тернопільської маршрутки в’їхав у стовп. ФОТО
06/04/2018 0
Розмір тексту:
Аварія трапилась у середу, 4 квітня, близько 23:10 на вулиці Микулинецькій.
Про це повідомляє 0352.ua з посиланням на патрульну поліцію Тернополя.
Поліцейські під час патрулювання помітили ДТП за участю маршрутного таксі №16. 53-річний водій автобуса в’їхав в електроопору по вулиці Микулинецькій.
Внаслідок ДТП постраждалих немає.
На порушника складено протокол за ст. 124 КУпАП.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...