Водій тернопільської маршрутки в’їхав у стовп. ФОТО

06/04/2018 Розмір тексту:

Аварія трапилась у середу, 4 квітня, близько 23:10 на вулиці Микулинецькій.

Про це повідомляє 0352.ua з посиланням на патрульну поліцію Тернополя.

Поліцейські під час патрулювання помітили ДТП за участю маршрутного таксі №16. 53-річний водій автобуса в’їхав в електроопору по вулиці Микулинецькій.

Внаслідок ДТП постраждалих немає.

На порушника складено протокол за ст. 124 КУпАП.