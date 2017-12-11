Водій “Лексуса”, який збив на зупинці подружжя, був п’яним

11/12/2017 Розмір тексту:

27-річний водій Lexus через слизьке дорожнє покриття не впорався з керуванням і допустив наїзд на чоловіка та його дружину, які в той час перебували на зупинці громадського транспорту.

ДТП трапилася у неділю, 10 грудня, близько 18-ї години на вулиці Золотогірській. Винуватець одразу повідомив про аварію на спецлінію 102.

Потерпілих забрала карета швидкої допомоги. Їх шпиталізували до травматологічного відділення міської лікарні швидкої медичної допомоги.