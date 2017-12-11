Водій “Лексуса”, який збив на зупинці подружжя, був п’яним
11/12/2017 0
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27-річний водій Lexus через слизьке дорожнє покриття не впорався з керуванням і допустив наїзд на чоловіка та його дружину, які в той час перебували на зупинці громадського транспорту.
ДТП трапилася у неділю, 10 грудня, близько 18-ї години на вулиці Золотогірській. Винуватець одразу повідомив про аварію на спецлінію 102.
Потерпілих забрала карета швидкої допомоги. Їх шпиталізували до травматологічного відділення міської лікарні швидкої медичної допомоги.
Прибувши на місце події, патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Водія доставили до медзакладу, де він пройшов алкотест. Результат – 0,28 проміле алкоголю в крові.
Автомобіль евакуювали на арештмайданчик, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
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