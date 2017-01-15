Водій джипа зніс електричний стовп, бо “собака вискочив під колеса”. ФОТО
15/01/2017 0
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«Собака вискочив під колеса автомобіля, я різко повернув вбік і врізався в електроопору», – так пояснив причину ДТП 30-річний водій Volkswagen Amarok.
Аварія трапилася близько 19-ї години, 14 січня, на вулиці Бережанській, повідомляють у патрульній поліції Тернополя. Патрульні оперативно виїхали на місце події. Викликали працівників РЕМу та здійснили охорону місця ДТП.
Через деякий час рух на даній ділянці дороги був відновлений. На водія патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП – ДТП.
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