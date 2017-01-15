Водій джипа зніс електричний стовп, бо “собака вискочив під колеса”. ФОТО

15/01/2017 Розмір тексту:

«Собака вискочив під колеса автомобіля, я різко повернув вбік і врізався в електроопору», – так пояснив причину ДТП 30-річний водій Volkswagen Amarok.

Аварія трапилася близько 19-ї години, 14 січня, на вулиці Бережанській, повідомляють у патрульній поліції Тернополя. Патрульні оперативно виїхали на місце події. Викликали працівників РЕМу та здійснили охорону місця ДТП.