“Водій був настільки п’яний, що говорив по складах”, – патрульні спіймали чергового алкогольного рекордсмена
31/03/2018 0
Розмір тексту:
«Водій був настільки п’яний,що йому заплітався язик і він говорив по складах», – розповів патрульний Василь.
30 березня, близько 00:25 години, на вулиці Крушельницької екіпаж зупинив автомобіль Opel Astra у якого не підсвічувався номерний знак. При перевірці документів патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
При перевірці на алкотесті драгер рівень алкоголю перевищував у 10 разів, повідомляють у патрульній поліції.
На водія патрульні склали адмінматеріали за порушення ПДР та керування автомобілем напідпитку.
До речі, упродовж березня патрульні склали 42 адмінпротоколів на нетверезих водіїв.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Три десятки тернопільських поліцейських поїхали на Донбас. ФОТО, ВІДЕО
- Ще в одному тернопільському вузі обрали найкрасивішу студентку. ВІДЕО
- “Водій був настільки п’яний, що говорив по складах”, – патрульні спіймали чергового алкогольного рекордсмена
- Листівки, писанки, ікони: в художньому музеї відкрилася Великодня виставка
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...