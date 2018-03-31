“Водій був настільки п’яний, що говорив по складах”, – патрульні спіймали чергового алкогольного рекордсмена

31/03/2018 0
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«Водій був настільки п’яний,що йому заплітався язик і він говорив по складах», – розповів патрульний Василь.

30 березня, близько 00:25 години, на вулиці Крушельницької екіпаж зупинив автомобіль Opel Astra у якого не підсвічувався номерний знак. При перевірці документів патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

При перевірці на алкотесті драгер рівень алкоголю перевищував у 10 разів, повідомляють у патрульній поліції.

На водія патрульні склали адмінматеріали за порушення ПДР та керування автомобілем напідпитку.

До речі, упродовж березня патрульні склали 42 адмінпротоколів на нетверезих водіїв.

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