“Водій був настільки п’яний, що говорив по складах”, – патрульні спіймали чергового алкогольного рекордсмена

31/03/2018 Розмір тексту:

«Водій був настільки п’яний,що йому заплітався язик і він говорив по складах», – розповів патрульний Василь.

30 березня, близько 00:25 години, на вулиці Крушельницької екіпаж зупинив автомобіль Opel Astra у якого не підсвічувався номерний знак. При перевірці документів патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.