Водій буса “здавав” назад і переїхав дідуся. ФОТО

24/03/2017 0
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Під колесами вантажного автомобіля “Mercedes-Benz” опинився вісімдесятип’ятирічний житель села Лучка. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 березня близько 9:00 у селищі Микулинці.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій буса рухався заднім ходом, коли відчув удар. Він зупинився та вийшов, а побачивши під колесами чоловіка, викликав швидку та поліцію.

Пенсіонер від отриманих травм помер у лікарні.

Правоохоронці з’ясовують усі деталі автопригоди, а також перевіряють на стан алкогольного сп’яніння і водія, і загиблого, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

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