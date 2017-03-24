Водій буса “здавав” назад і переїхав дідуся. ФОТО

24/03/2017 Розмір тексту:

Під колесами вантажного автомобіля “ Mercedes-Benz ” опинився вісімдесятип’ятирічний житель села Лучка. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 березня близько 9:00 у селищі Микулинці .

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій буса рухався заднім ходом, коли відчув удар. Він зупинився та вийшов, а побачивши під колесами чоловіка, викликав швидку та поліцію.

Пенсіонер від отриманих травм помер у лікарні.

Правоохоронці з’ясовують усі деталі автопригоди, а також перевіряють на стан алкогольного сп’яніння і водія, і загиблого, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.