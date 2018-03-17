Водій BMW в’їхав у паркан і з горя напився вина. ФОТО

17/03/2018 Розмір тексту:

Три адміністративні протоколи отримав водій, який вжив алкоголь після ДТП.

Водій автомобіля ВMW заїхав у дорожнє огородження вранці 16 березня на вулиці Тролейбусній. Чоловік був з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння і сам цього факту не заперечував. За його словами, він випив трішки вина і пива після скоєної аварії.

Перевірка на алкотестері показала, що вміст алкоголю в крові перевищує допустимий показник майже у 8 разів, повідомляють у патрульній поліції.