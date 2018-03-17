Водій BMW в’їхав у паркан і з горя напився вина. ФОТО

17/03/2018 0
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Три адміністративні протоколи отримав водій, який вжив алкоголь після ДТП.

Водій автомобіля ВMW заїхав у дорожнє огородження вранці 16 березня на вулиці Тролейбусній. Чоловік був з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння і сам цього факту не заперечував. За його словами, він випив трішки вина і пива після скоєної аварії.

Перевірка на алкотестері показала, що вміст алкоголю в крові перевищує допустимий показник майже у 8 разів, повідомляють у патрульній поліції.

Відтак на водія склали три адміністративні протоколи – один за ДТП (ст. 124 КУпАП), інший за вживання алкоголю до проведення огляду на ступінь сп’яніння (ч.4 ст.130 КУпАП) та за пошкодження дорожніх споруд (ст.139 КУпАП).

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