Водій “БМВ” відправив двох чоловіків у лікарню. ВІДЕО

04/04/2017 Розмір тексту:

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло 2 квітня на лінію “102”.

Близько 00:45 водій автомобіля «BMW 735», рухаючись проспектом С.Бандери в напрямку вулиці Руської, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іномаркою “Daewoo Lanos”.

В результаті ДТП за меддопомогою до лікарні звернувся пасажир та водій “Daewoo Lanos”. У чоловіків закрита черепно-мозкова травма, струс, та забої. Їх після огляду лікарів, відпустили додому.

У водія “BMW 735” взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.