Водій автобуса, який скоїв смертельну ДТП, не сидітиме в тюрмі. ВІДЕО

20/03/2018 Розмір тексту:

Суд амністував водія пасажирського автобуса, що злетів у кювет в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області.

У салоні на момент аварії було 54 пасажира, з них — одна пасажирка загинула, ще один — травмувався. Усі пасажири — з Івано-Франківщини. Група їхала з Коломиї на відпочинок до Чорноморська, пише Терноград.

Аварія, нагадаємо, трапилась 8 липня 2017 року близько 18.00 години на трасі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» .

Водій автобуса на небезпечній ділянці дороги не скинув швидкість, на повороті виїхав на зустрічну смугу та зустрічне узбіччя, а потім поза їх межі, де у кюветі під час перекидання зіткнувся із деревом.

Як випливає із матеріалів Чортківського районного суду, одна із пасажирок під час перекидання автобуса вилетіла через вікно, а далі буда здавлена кузовом того ж автобуса.

Дівчина загинула на місці. Постраждав під час аварії і ще один пасажир — він отримав травми середнього тяжкості.

У суді водій автобуса Микола Б. свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, попросив суворо не карати та звільнити від відбування покарання відповідно до Закону “Про амністію у 2016”, так як має на утриманні малу дитину. Попросив, до слова, не карати водія через його молодий вік і наявність дитини, і сам травмований пасажир.

Суд, відповідно, визнав його винуватим у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 286 КК та дав три роки тюрми без позбавлення права керування транспортними засобами.

На підставі ст.75 КК України звільнив від відбування призначеного покарання, встановивши йому іспитовий строк тривалістю два роки.

І врешті, на підставі пункту «в» ст.1, ст.13 Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22 грудня 2016 року звільнив його від відбування призначеного покарання. Про це йдеться у вироку від 7 березня.

Наразі вирок законної сили ще не набрав. Сторони ще можуть подати апеляцію.