Вода, газ, сміття: що подорожчало з першого квітня

01/04/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, першого квітня, в Україні відзначають День сміху. Проте багатьом українцям, в тому числі і жителям нашої області, буде не до сміху. Оскільки саме від сьогодні вкотре зросли тарифи на ряд послуг.

Так, з 1 квітня для населення і промислових споживачів вводиться нова система оплати за використаний газ. Тепер українці отримуватимуть окремий платіж за паливо як товар і окремий — за витрати на його доставку і розподіл серед споживачів. Виділений з ціни газу платіж за його доставку є фактично абонплатою за підключення до системи газопостачання. Усім, хто користується газом для підігріву води, приготування їжі чи опалення, доведеться платити абонплату за під’єднання до мереж і за спожитий об’єм блакитного палива.

Подорожчали водопостачання та водовідведення. Тарифи зростуть в середньому на одну гривню п’ятдесят дев’ять копійок за кубометр води, або на 14%. Як повідомили у КП “Тернопільводоканал”, тепер тариф на послуги водопостачання та водовідведення для мешканців багатоквартирних будинків далі буде становити 13 гривень 7 копійок. Для інших абонентів, зокрема для жителів приватного сектору, вартість послуг становитиме 12 гривень 24 копійки за один метр кубічний.

Також від сьогодні у Тернополі зросли тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства міської ради, рішення про коригування тарифу було прийнято на основі розрахунків, поданих підприємствами, що надають дану послугу. Вартість послуги зросте на 20% для тернополян, яких обслуговує ПП “Екотерн”, на 21% – для тих, кого обслуговує “КварталЛ”, та на 14% – для тих, кого обслуговує ДП “Альтфатер”.