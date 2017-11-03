Вночі у Тернополі затримали дуже підозрілих суб’єктів. ФОТО

03/11/2017 Розмір тексту:

Патрульні виявили підозрілих осіб, які можуть бути причетні до крадіжок.

Викрутки, гайкові ключі, ножиці патрульні виявили у двох чоловіків 31 та 32 років на вулиці Богдана Лепкого 2 листопада близько 2-ї години ночі.

При встановленні їх осіб, інспектори з’ясували, що вони були раніше судимі. Спілкуючись з патрульними, чоловіки помітно нервували. Пояснювали, що повертаються з гаражу, де ремонтували автомобіль.