Вночі у Тернополі затримали дуже підозрілих суб’єктів. ФОТО

03/11/2017 0
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Патрульні виявили підозрілих осіб, які можуть бути причетні до крадіжок.

Викрутки, гайкові ключі, ножиці патрульні виявили у двох чоловіків 31 та 32 років на вулиці Богдана Лепкого 2 листопада близько 2-ї години ночі.

При встановленні їх осіб, інспектори з’ясували, що вони були раніше судимі. Спілкуючись з патрульними, чоловіки помітно нервували. Пояснювали, що повертаються з гаражу, де ремонтували автомобіль.

А близько 3-ї години ночі, на вулиці Текстильній, полісмени затримали двох осіб з 6-літровою пластиковою пляшкою з-під води , шлангом та гайковим ключем.

Усіх осіб патрульні доставили до відділку поліції, для з’ясування усіх обставин, повідомляють у патрульній поліції.

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