Вночі Тернополем курсуватиме десять маршруток і два тролейбуси

31/12/2016 Розмір тексту:

Десять маршруток та два тролейбуси виїде у ніч з 31 грудня на 1 січня. Їздитимуть вони з 23.00 до 4.00.

– Ми говорили з перевізниками і просили, щоб у новорічну ніч працював громадський транспорт, – каже начальник управління транспорту, комунікацій та звʼязку Ігор Мединський. – У ніч з 31 грудня на 1 січня з 23.00 до 4.00 містом їздитиме десять маршруток. Ми постарались охопити максимум мікрорайонів, щоб тернополянам було зручно добиратись.

Щодо електротранспорту, то у новорічну ніч їздитиме тролейбус по 11-ому маршруту та по 5-ому, повідомив “20 хвилин” директор КП “Тернопільелектротранс” Андрій Мастюх.