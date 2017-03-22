Вночі Тернополем ходили підозрілі чоловіки з інструментами. ФОТО
22/03/2017 0
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21 березня, близько 2-ї години, патрулюючи вулицю Винниченка, інспектори виявили 31-річного підозрілого тернополянина. При поверхневій перевірці у нього виявили набір інструментів, що викликало підозру про причетність даної особи до ряду крадіжок.
Того ж дня, о 3-ій годині ночі, патрулюючи на вулиці Корольова, інспектори помітили ще одного підозрілого чоловіка. При поверхневі перевірці було виявлено підозрілі предмети, а саме набори інструментів.
Обох чоловіків доставили до Тернопільського відділення поліції й передали слідчому для з’ясування усіх обставин, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.
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