Розбійники в масках катували підприємця, вимагаючи гроші

04/04/2017 1
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В ніч з 3 на 4 квітня четверо невідомих осіб вчинили розбійний напад на борщівського підприємця. Потерпілий госпіталізований до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Поліцейські працюють над розкриттям резонансного злочину.

Зі слів 58-річного підприємця, четверо невідомих у масках увірвалися до його приватного будинку десь о другій годині ночі. Вимогою нападників було – віддати гроші.  Задля цього грабіжники вдалися до тортур над жертвою. Коли отримали інформацію, де потерпілий зберігає кошти, – покинули приміщення.

Зараз слідчо-оперативні групи Борщівського відділення поліції, Головного управління поліції а також найдосвідченіші оперативники працюють на місці злочину.

Зі слів заступника начальника поліції Борщівщини Володимира Гуски, резонансну подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною третьою статті 187 ККУ.

Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе розкрити даний злочин, телефонувати у Тернополі (0352) 27-12-58, 067 471 66 23, у Борщові (03541)2-12-45, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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Коментарі (1)

Анонімний

04/04/2017

Респект пацанам!!! А то дядя повірив, що він бог.

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Креатор буд
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