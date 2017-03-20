Вночі на Східному хулігани пошкодили 11 автомобілів

20/03/2017 Розмір тексту:

Сім заяв від тернополян про обмальовані фарбою автомобілі надійшли у Тернопільський відділ поліції вранці 20 березня.

Потерпілі повідомили, що в ніч з 19 на 20 березня невідомі на Східному масиві обписали їхні транспортні засоби нецензурними та образливими словами.

Начальник міського відділу поліції Сергій Гаврилюк каже, що на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. При огляді території вони встановили, що хулігани пошкодили одинадцять автомобілів.

Правоохоронці вважають, що одна з причин хуліганства – паркування в недозволеному місці і з порушенням правил.

За попередньою інформацією, автомобілі невідомі обмалювали фарбою з балончиків. Сума збитків встановлюється. Подія внесена в ЄРДР за статтею 296 ККУ – хуліганство. Триває слідство. Поліцейські встановлюють осіб, які вчинили злочин, повідомляють у відділ комунікації ГУНП Тернопільської області.