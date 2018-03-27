Внаслідок пожежі на Тернопільщині загинув молодий чоловік

27/03/2018 Розмір тексту:

Про небезпеку куріння в ліжку, особливо в нетверезому стані, писано-переписано, але щоразу в області нові жертви. Останній випадок трапився 26 березня.

О 00:30 на пункт зв’язку 11-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в кімнаті приватного житлового будинку в селі Лопушно Лановецького району.

Внаслідок пожежі до Лановецької центральної районної клінічної лікарні госпіталізовано громадянина 1981 року народження. Невдовзі потерпілий помер у лікарні, повідомляють в Управлінні ДСНС.

Причина виникнення пожежі – куріння у ліжку в стані алкогольного сп’яніння.

Вогнем знищено матрац.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не залучались.