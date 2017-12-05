Внаслідок ДТП на Тернопільщині у лікарню потрапила ціла родина. ФОТО

05/12/2017 Розмір тексту:

У травматологічне відділення в результаті дорожньо-транспортної пригоди потрапило троє мешканців Підволочиського району.

Третього грудня між селами Староміщина та Скорики близько 11:10 не розминулися автомобілі Opel Combo та ВАЗ-2106, повідомляють у поліції.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій іномарки не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з Жигулем. В результаті удару до лікарні потрапила родина з ВАЗу.

У водія закрита черепно-мозкова травма, розсічена рана лоба, закрита травма коліна. У однієї пасажирки також ЗЧМТ, травми тазу та рани голови. У іншої потерпілої медики констатували травми грудної клітки, переломи ребер та гомілки.

В обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.